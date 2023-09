Minério de ferro caminha para 4º ganho semanal após medidas para setor imobiliário da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caminhavam para o quarto aumento semanal consecutivo nesta sexta-feira, auxiliados pelas novas medidas da China para apoiar o problemático setor imobiliário local e aumentar a confiança, embora os estoques mais elevados e as preocupações sobre restrições à produção de aço na China tenham limitado os ganhos.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,48%, a 845,5 iuanes (116,40 dólares) por tonelada, subindo 3,2% na semana.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura caía 0,33%, para 115,95 dólares por tonelada, mas na semana registrava ganho de 3,3%.