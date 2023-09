MP do governo afasta incentivo fiscal para custeio e busca receita de R$35 bi em 2024

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Medida Provisória publicada nesta semana pelo governo procura deixar claro que subvenções concedidas pelos Estados a empresas apenas darão direito a incentivo tributário federal para casos de investimentos, afastando o benefício para custeio, disse nesta sexta-feira o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

A medida já está em vigor, mas depende de aval posterior do Congresso e, conforme proposto pelo governo, apenas entrará em prática em janeiro de 2024. O Ministério da Fazenda espera que as contas federais sejam reforçadas em 35,3 bilhões de reais com a iniciativa no próximo ano, valor tratado como conservador pela pasta.