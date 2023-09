Petróleo sobe para maior nível em mais de sete meses diante de preocupações com oferta

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira para o maior nível em mais de meio ano e interromperam uma série de perdas de duas semanas, impulsionados pelas expectativas de redução da oferta.

Espera-se que a Arábia Saudita prolongue um corte voluntário de 1 milhão de barris por dia na produção de petróleo até outubro, prolongando as restrições à oferta combinadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, conhecidos coletivamente como Opep+, para apoiar os preços.

A Rússia, segundo maior exportador de petróleo do mundo, já concordou com os parceiros da Opep+ em cortar as exportações de petróleo no próximo mês, disse o vice-primeiro-ministro do país, Alexander Novak, na quinta-feira.