PIB já terá subido 3,1% mesmo se não houver mais crescimento este ano, diz Durigan

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira que mesmo que o Produto Interno Bruto (PIB) não cresça mais neste ano, o crescimento do país já será de 3,1% em 2023, após o IBGE mostrar que a atividade avançou acima das expectativas no segundo trimestre.

Em entrevista à imprensa, Durigan afirmou que o resultado do trimestre, de alta de 0,9% sobre o trimestre anterior, refletiu surpresas na demanda do mercado interno, além de dados positivos da indústria.