S&P 500 avança após dados de emprego dos EUA alimentarem otimismo sobre juros

Os dados somaram-se às recentes evidências macroeconômicas de que o Federal Reserve tem vencido a sua batalha contra a inflação e consolidaram as expectativas de que o banco central norte-americano está perto do fim do seu ciclo de subida da taxa de juros.

Os operadores futuros de juros veem uma chance de 93% de o Fed manter a taxa básica inalterada em sua reunião neste mês, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

A Walt Disney caiu 2,4% e a Charter Communications cedeu 3,6% após as empresas trocarem críticas sobre um acordo de distribuição não resolvido depois que vários canais, inclusive ESPN, foram desativados na quinta-feira para clientes do serviço de cabo Spectrum da Charter.

De acordo com dados preliminares, o Dow Jones subiu 0,33%, para 34.837,71 pontos. O S&P 500 avançou 0,18%, para 4.515,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,02%, para 14.031,82 pontos.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, seis subiram, liderados pelo de energia, com alta de 2,05%, seguido por ganho de 1,01% no de materiais.

Na semana, o S&P 500 subiu 2,50%, o Dow Jones ganhou 1,43% e o Nasdaq avançou 3,25%.