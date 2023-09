S&P 500 perde força e Nasdaq cai após impulso de dados de emprego perder força; streaming pesa

Por Shristi Achar A e Amruta Khandekar

(Reuters) - O S&P 500 perdia força e o Nasdaq recuava nesta sexta-feira, com o impulso dos dados que apontaram para uma flexibilização das condições do mercado de trabalho perdendo força enquanto as ações de empresas de streaming caíam em meio a uma disputa entre a Disney e a Charter Communications.

O relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a taxa de desemprego subiu para 3,8% no mês passado, enquanto o crescimento dos salários diminuiu. A economia dos EUA abriu mais vagas fora do setor agrícola do que o esperado, embora os dados de julho tenham sido revisados para baixo.