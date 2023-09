STF forma maioria para permitir contribuição aos sindicatos de todos empregados de uma categoria

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram nesta sexta-feira maioria para permitir a adoção de uma contribuição assistencial a todos os empregados de uma determinada categoria, sejam eles sindicalizados ou não, no momento em que integrantes do governo Lula defendem a retomada de algum tipo de apoio financeiro aos sindicatos.

A posição majoritária ocorreu durante o julgamento pelo plenário virtual de um recurso movido pelo Sindicato de Metalúrgicos de Curitiba que havia contestado decisão de 2017 do STF que reafirmava a ilegalidade desse tipo de contribuição compulsória.