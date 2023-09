StoneX eleva previsão de colheita soja do Brasil 23/24; reduz milho 1ª safra

SÃO PAULO (Reuters) - A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta sexta-feira em recorde de 163,63 milhões de toneladas, ligeira alta de 156 mil toneladas em relação à previsão de agosto, com um ajuste na área plantada, de acordo com relatório da consultoria StoneX.

"Esse aumento decorreu do ajuste positivo da expectativa de área plantada em Minas Gerais, não havendo outras mudanças estaduais nessa divulgação", explicou.

A área estimada para Minas Gerais foi vista em 2,24 milhões de hectares, 40 mil hectares acima da projeção anterior, enquanto o milho primeira safra perdeu espaço no Estado.