Trimestre forte impulsiona projeções para o PIB no ano, mas expectativa é de arrefecimento com atenção a fiscal

A expansão de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho superou em muito a expectativa de analistas em pesquisa da Reuters de crescimento de 0,3%, e levou economistas a sinalizarem elevação de suas projeções para o ano, com algumas casas já revisando o número para perto de 3%.

No entanto, um arrefecimento no terceiro e quarto trimestres são dados como certos, e esse patamar visto no início do ano não deve se manter.

O primeiro ponto que justifica essa expectativa é a política monetária ainda restritiva, com os juros elevados e aperto do crédito. O Banco Central já iniciou um ciclo de corte da Selic, levando-a a 13,25%, mas, como o impacto sobre a economia real é defasado, ele só deverá ser sentido no ano que vem.

"A gente tem sim queda na taxa de juros, mas os impactos dessa queda só vamos sentir no final de 2024. Não podemos contar com a política monetária para aquecimento da atividade", afirmou Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, que tem viés de alta para sua estimativa de expansão do PIB de 1,5% este ano.

Um segundo ponto, de acordo com Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, é o enfraquecimento global, com destaque para a China e risco de recessão na Europa, embora a economia dos Estados Unidos venha se mostrando resiliente.

"A história do PIB (do Brasil) neste ano é de duas metades. Primeira metade com PIB muito forte e segunda com desaceleração bem intensa", disse ele, acrescentando que deve revisar sua projeção para o crescimento do PIB em 2023 de 2,5% para perto de 3%.