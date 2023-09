Ações da China registram melhor dia em um mês após Pequim intensificar estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta segunda-feira, registrando o melhor dia em mais de um mês, uma vez que as autoridades intensificaram o estímulo para impulsionar a economia do país depois que medidas anteriores falharam em impulsionar uma recuperação sustentada do mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,52%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 2,51%.

Todas as quatro cidades de nível 1 da China afrouxaram a definição de "comprador de moradia pela primeira vez" para facilitar o crédito hipotecário a indivíduos qualificados. Os principais bancos abriram caminho para novos cortes nas taxas de empréstimos e fontes disseram que Pequim está planejando outras ações, incluindo o relaxamento das restrições à compra de casas.