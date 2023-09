Ações europeias devolvem ganhos por China e fecham estáveis

O setor de tecnologia da Europa ganhou 0,5%, com as ações da fabricante holandesa de equipamentos para semicondutores ASML subindo 0,8%.

As mineradoras terminaram em alta de 0,6%, depois de subirem quase 2% durante o dia, com os futuros do minério de ferro subindo devido ao otimismo em relação às medidas de suporte da China, maior produtor de aço para seu setor imobiliário.

A China intensificou as medidas para impulsionar a economia do país, com os principais bancos abrindo caminho para novos cortes nas taxas de empréstimos e fontes dizendo que Pequim planeja outras ações, incluindo o relaxamento das restrições à compra de casas.

A Novo Nordisk subiu 0,7%, atingindo um recorde intradiário, depois que a fabricante dinamarquesa de medicamentos lançou sua injeção para perda de peso Wegovy no Reino Unido. A Novo, com uma capitalização de mercado de 424,7 bilhões de dólares, desbancou a LVMH como a empresa de capital aberto mais valiosa da Europa na sexta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,16%, a 7.452,76 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,10%, a 15.824,85 pontos.