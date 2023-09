BB vai aderir a renegociação de dívidas da Faixa 1 do Desenrola Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira que já está habilitado à próxima fase do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, com oferta de descontos para devedores que se encaixem na Faixa 1, com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único.

"Estamos atuando com uma visão ampliada, com condições para outros públicos, incluindo micro e pequenas empresas. Sempre acreditamos no potencial do Desenrola e observamos com satisfação a adesão do mercado nesse esforço para que milhões de brasileiros passem a ter dignidade financeira", disse a presidenta do BB, Tarciana Medeiros, em nota.

A habilitação dos credores ao Programa e o processo de validação das dívidas está disponível no portal https://credor.negociedigital.com.br e devem ser realizados até 9 de setembro, disse o banco. A renegociação das dívidas dessa etapa está prevista para o final de setembro.