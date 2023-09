Conselho de riscos fiscais judiciais focará no impacto dos precatórios no Orçamento, diz Tebet

Para contextualizar o volume do montante em comparação ao Orçamento federal, a ministra destacou que o valor total das obrigações a serem pagas é de cerca de 69 bilhões de reais, aproximadamente o mesmo que o governo estipulou para destinar a investimentos públicos em 2024 por meio do Programa de Aceleração do Crescimento.

O conselho, criado em janeiro, é formado por Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, que o preside.

Segundo a Fazenda, o objetivo do colegiado é propor medidas de aprimoramento da governança de riscos fiscais judiciais da União e soluções para fortalecer e subsidiar as atividades das suas autarquias e fundações em representações judiciais e no acompanhamento de eventos judiciais que possam afetar as contas públicas.

(Por Victor Borges)