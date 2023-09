Dólar ronda estabilidade em meio a liquidez reduzida por feriado nos EUA

No Brasil, "após um PIB acima das expectativas divulgado na semana passada, as previsões do boletim Focus dessa semana para a economia foram elevadas para esse ano, porém o tema fiscal ainda deverá estar presente e poderá refletir nos movimentos do mercado" ao longo da semana, disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Os analistas consultados pelo BC na pesquisa semanal Focus veem agora um crescimento de 2,56% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, contra 2,31% na semana anterior. A revisão se dá na esteira de uma expansão acima do esperado de 0,9% entre abril e junho na comparação com o trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados na sexta pelo IBGE, resultado que apoiou os ativos brasileiros.

No entanto, há um "sentimento misto dos investidores em torno do novo Orçamento de 2024", disse Moutinho, da Ebury. "A presunção de zerar o déficit no próximo ano com o aumento das receitas parece difícil de acreditar".

Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9405 reais na venda, com baixa de 0,24%.