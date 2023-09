Farmacêutica Novo Nordisk lança medicamento para perda de peso Wegovy no Reino Unido

O aumento da demanda pelo medicamento e pelo Ozempic, medicamento altamente eficaz da Novo para diabetes que também tem sido usado para emagrecimento, fez com que as ações e os lucros da empresa atingissem níveis recordes. Na sexta-feira, a empresa desbancou a LVMH como a companhia de capital aberto mais valiosa da Europa, encerrando o reinado de 2 anos e meio do grupo de luxo francês no topo do ranking.

As ações da Novo Nordisk subiram até 1,9% no início do pregão desta segunda-feira, atingindo um recorde de 1.326 coroas dinamarquesas (192 dólares).

O Wegovy, que comprovadamente ajuda os pacientes a reduzir peso corporal em cerca de 15% quando usado em conjunto com exercícios e mudanças no estilo de vida, está disponível até o momento nos Estados Unidos, Noruega, Dinamarca e, desde o final de julho, na Alemanha.

A empresa tem tido dificuldades para atender à demanda, mesmo com o aumento da capacidade de produção, e seu presidente-executivo disse à Reuters no mês passado que "levará alguns anos" até que a empresa possa atender todo o mercado.

"Estamos monitorando de perto a demanda do Wegovy e trabalhando com os órgãos reguladores e fornecedores para garantir que as pessoas que vivem com obesidade possam ter acesso ao tratamento e mantê-lo", disse a empresa.

Em uma indicação inicial de preços, a Simple Online Pharmacy, uma rede de farmácias online com sede no Reino Unido, disse à Reuters que poderá cobrar dos pacientes entre 199 e 299 libras (251 a 377 dólares) por um suprimento mensal. Esse valor inclui uma consulta com um clínico geral e os custos de prescrição e distribuição.