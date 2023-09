Ford adia produção em série do SUV Explorer na Europa

Por Jan Schwartz

MUNIQUE (Reuters) - A Ford adiará em cerca de seis meses a produção em série de seu tão aguardado modelo SUV Explorer em sua unidade na cidade alemã de Colônia para esperar pela disponibilidade de uma nova geração de tecnologia de bateria da Volkswagen, disse o chefe da montadora na Alemanha nesta segunda-feira.

A produção agora começará no verão do próximo ano no Hemisfério Norte, disse ele em uma entrevista nos bastidores do Salão do Automóvel de Munique (IAA), acrescentando que as discussões estavam em andamento sobre o que isso significava para a força de trabalho em Colônia.