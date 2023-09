Ibovespa tem alta com apoio de Vale em sessão esvaziada por feriado nos EUA

- PETROBRAS PN exibia recuo de 0,18%, a 32,57 reais, em meio a desempenho próximo da estabilidade do petróleo no exterior. A estatal informou que desistiu de seguir com as vendas de ativos de exploração e produção e de sua subsidiária na Argentina, mas prosseguirá com os desinvestimentos de participações em usinas termelétricas. Além disso, a empresa afirmou que estuda adquirir participação em projeto de biorefinaria da Mubadala na Bahia.

- BRF ON avançava 2,54%, a 9,3 reais, enquanto MINERVA ON exibia elevação de 3,5%, com empresas de proteínas entre destaques positivos da sessão. Relatório do BTG Pactual apontou para fracos números de exportações de carne bovina do Brasil em agosto, mas fortes spreads, com as exportações de aves tendo performance contrária.

- ELETROBRAS ON mostrava variação positiva de 0,03%, a 35,40 reais, após ter caído até 1,6% na abertura, na esteira de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que suspendeu desligamentos de empregados que aderiram a seu plano de demissão voluntária, em medida que afeta 353 desligamentos não homologados. ELETROBRAS PNB cedia 0,34%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,33%, a 27,56 reais, enquanto BRADESCO PN mostrava variação positiva de 0,04%, a 14,98 reais.

(Por André Romani)