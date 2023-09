Ibovespa fecha praticamente estável com liquidez menor por feriado nos EUA

- VALE ON subiu 0,74%, a 69,4 reais, após o minério de ferro avançar na Ásia em meio ao otimismo com relação a medidas de apoio da China. O contrato de outubro mais ativo da commodity em Cingapura teve elevação de 0,4%, para 114,40 dólares por tonelada, enquanto, em Dalian, o contrato para janeiro encerrou 0,1% no positivo. O papel da mineradora já havia saltado quase 11% na semana passada. Siderúrgicas também exibiram ganhos, com destaque para CSN ON, que subiu 2,36%.

- PETROBRAS PN registrou recuo de 1,04%, a 32,29 reais, mesmo com leve alta do petróleo no exterior. A estatal informou que desistiu de seguir com as vendas de ativos de exploração e produção e de sua subsidiária na Argentina, mas que prosseguirá com os desinvestimentos de participações em usinas termelétricas. Além disso, a empresa afirmou que estuda adquirir participação em projeto de biorefinaria da Mubadala na Bahia. O acordo pode aproximar as partes para futuras transações, segundo fontes, uma vez que a Petrobras estuda meios possíveis para recomprar a Refinaria de Mataripe.

- EZTEC ON perdeu 2,08%, a 21,62 reais, enquanto CYRELA ON caiu 1,45%, a 22,46 reais, em sessão negativa para empresas do setor imobiliário. MRV ON recuou 1,61%. Outras ações de setores sensíveis à economia doméstica, como varejo e educação, também tiveram desempenho negativo. MAGAZINE LUIZA ON diminuiu 2,80% e YDUQS ON perdeu 2,56%.

- MINERVA ON teve elevação de 4,56%, a 8,95 reais. De pano de fundo, notícias sobre potencial emissão de dívida no exterior pela companhia para ajudar a bancar a compra de ativos da Marfrig, anunciada no final de agosto. No setor de proteínas, BRF ON avançou 3,31%, a 9,37 reais, enquanto JBS ON ganhou 0,49% e MARFRIG caiu 0,27%.

- ELETROBRAS ON mostrou variação negativa de 0,45%, a 35,23 reais, na esteira de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que suspendeu desligamentos de empregados que aderiram a seu plano de demissão voluntária, em medida que afeta 353 desligamentos não homologados. ELETROBRAS PNB cedeu 0,34%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,9%, a 27,4 reais, enquanto BRADESCO PN caiu 0,49%, a 14,9 reais.