Ibovespa opera próximo à estabilidade em dia de liquidez reduzida

Às 15:41 (de Brasília), o Ibovespa caía 0,11%, a 117.764,80 pontos. Na máxima do dia, subiu 0,58%, a 118.576,42 pontos.

Faltando pouco menos de uma hora e meia para o fim do pregão --que dura sete horas--, o volume financeiro da sessão somava 8,5 bilhões de reais. A média diária em 2023 até sexta-feira é de 25,6 bilhões de reais.

"Sem grandes movimentos hoje", disse Fernando Siqueira, chefe de pesquisa da Guide Investimentos, citando o feriado nos EUA. "Acho que pouca gente está tendo coragem de investir agora", acrescentou.

Para Siqueira, uma "inflação muito baixa e crescimento acima do esperado... deveriam ser vistos como muito positivos para os ativos locais", porém, do outro lado, dados recentes "muito ruins" do resultado fiscal têm "assustado um pouco o mercado".

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de evento em São Paulo nesta segunda-feira, mas evitou falar sobre cenário econômico.

No exterior, o índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,04%, depois de atingir pico em quase quatro semanas mais cedo no dia, embalado por otimismo com estímulos econômicos na China.