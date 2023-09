Presidente do BCE diz que segurar expectativas de inflação é fundamental durante turbulências

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos centrais devem ancorar as expectativas de inflação em suas metas num momento em que as mudanças nos mercados de trabalho e de energia, bem como a turbulência geopolítica, causam algumas oscilações de preços, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

"Será fundamental que os bancos centrais mantenham as expectativas de inflação firmemente ancoradas conforme essas mudanças de preços se desdobram", disse Lagarde num evento em Londres.

(Por Francesco Canepa)