Venda de veículos cai em agosto após fim de incentivo do governo

Em agosto, os licenciamentos de caminhões subiram 10,59% ante julho, para 8.968 veículos, impulsionadas em parte pela medida de incentivo à renovação de frota que ainda contava com recursos para financiar a venda de novos. Já na comparação anual houve queda de 27,07%. No ano, o segmento acumula queda de quase 17% nos emplacamentos, a 67,4 mil unidades.

As vendas de caminhões novos têm sofrido desde o início de 2023, em meio à mudança de tecnologia para diminuir as emissões de poluentes, mas que encareceu os veículos e gerou movimento de antecipação de compras no ano passado. As montadoras só poderiam fabricar modelos com a tecnologia anterior, chamada de Euro 5, até o final do ano passado. Segundo a Fenabrave, em agosto, 77% dos caminhões emplacados foram com a nova tecnologia Euro 6.

Enquanto isso, os licenciamentos de ônibus subiram 4,94% sobre julho, para 1.871 unidades, e recuaram 8,73% na comparação com agosto de 2022. De janeiro ao final do mês passado, as vendas de ônibus novos mostram salto de 33,2% sobre uma fraca base de comparação com o mesmo período de 2022, para cerca de 17 mil veículos.

