Ações da China terminam em baixa por dados fracos e redução do otimismo com estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta terça-feira, depois que uma pesquisa mostrou que a atividade de serviços no país expandiu em agosto pelo ritmo mais lento em oito meses e com a perda de força do otimismo com as últimas medidas de estímulo de Pequim.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,74%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,71%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 2,06%.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu para 51,8 em agosto, de 54,1 em julho, uma vez que a demanda fraca continua a afetar a segunda maior economia do mundo e medidas de estímulo falharam em reanimar o consumo.