Americanas, bilionários e Gutierrez trocam acusações sobre responsabilidade de fraude contábil

Gutierrez também afirma que deveria ter saído do comando da empresa em 2021, após decisão dos controladores comunicada a ele por Sicupira em 2019, mas que a pandemia adiou a transição na presidência-executiva da Americanas em um ano. O executivo também cita que na época exercia um papel de "CEO de CEOs", assumida após a fusão da Lojas Americanas com a B2W, e que "naturalmente" isso significava um "menor grau de interação com as áreas mais técnicas e operacionais".

Porém, a Americanas, em nota divulgada após a carta de Gutierrez, diz que "refuta veementemente as argumentações" do executivo e que "as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas, capitaneada pelo senhor Miguel Gutierrez".

Nesta terça-feira, a holding LTS, do trio de bilionários, também rejeitou as acusações de Gutierrez. Segundo a LTS, os comentários do ex-presidente da Americanas "não trazem qualquer prova de suas alegações nem refutam evidências de sua participação na fraude". A holding afirma que o que houve na Americanas foi uma "fraude ardilosa".

A CPI da Americanas foi instaurada em meados de maio e tem prazo até 14 de setembro para concluir os trabalhos. Nesta terça-feira, a Comissão tem sessão marcada para as 15h para tomada de depoimento de Anna Saicali, ex-diretora da companhia, na condição de convocada, e para discussão e votação do relatório do relator Carlos Chiodini (MDB-SC).

O deputado, em seu relatório, decidiu não imputar responsabilidades pela fraude na varejista, mas sugere uma série de medidas para aumentar a responsabilização no mercado financeiro.