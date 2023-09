Atividade de serviços da China desacelera em agosto em meio à demanda fraca, mostra PMI do Caixin

Embora tanto o PMI industrial oficial como o do Caixin tenham superado as expectativas do mercado e mostrado um aumento de julho a agosto, o abrandamento da atividade de serviços ainda pesa sobre a economia num contexto de demanda lenta e recessão no setor imobiliário.

O PMI Composto do Caixin/S&P, que inclui as atividades industrial e de serviços, caiu para 51,7, de 51,9 em julho, marcando o oitavo mês consecutivo de expansão, embora o mais fraco desde janeiro.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)