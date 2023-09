Crescimento mais baixo na China não está afetando muito o preço de commodities, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a percepção de crescimento mais baixo na China "curiosamente" não está afetando muito os preços de commodities.

Falando em conferência promovida pelo grupo Julius Baer, Campos Neto afirmou que a cotação do minério de ferro está em patamar próximo a 115 dólares, mesmo com dados decrescentes do setor imobiliário chinês.

Para ele, as commodities agrícolas parecem ser mais resistentes porque a população chinesa avançou muito em direção à classe média, fazendo que esse setor sinta menos os efeitos de uma desaceleração.