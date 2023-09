Ciclone extratropical deixa ao menos 7 mortos na Região Sul

"Os esforços estão concentrados em salvar vidas, no resgate e na proteção das pessoas. Desde as 7h, assim que houve condições de voo, os helicópteros do governo do Estado se mobilizaram para fazer os resgates nas comunidades mais afetadas, especialmente na região do Vale do Taquari", disse Leite, segundo nota publicada no governo do Estado.

O governador disse que pretende ir pessoalmente às áreas atingidas em breve.

Em Santa Catarina, onde as rajadas de vento superaram os 110km/h, um homem morreu quando uma árvore caiu sobre o carro em que estava no município de Jupiá. Os fortes ventos causados pelo ciclone também deixaram mais de 120 mil imóveis sem energia elétrica no Estado na segunda, de acordo com o governo catarinense.

Em sua live semanal nas redes sociais na manhã desta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às pessoas atingidas pelos temporais no Sul do país e garantiu que o governo federal está pronto para ajudar no "que for necessário".

"Nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Onde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvarem desses problemas. Nossa solidariedade ao povo gaúcho", disse Lula.

O presidente afirmou ainda que as tempestades na região são um "alerta" sobre a gravidade dos efeitos das mudanças climáticas.