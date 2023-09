Demanda e confiança melhoram em agosto e expansão de serviços do Brasil acelera, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O crescimento do setor de serviços do Brasil ganhou leve força em agosto diante do aumento dos novos negócios, com a confiança atingindo máxima de 10 meses, de acordo com pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira.

Em agosto, o PMI compilado pela S&P Global subiu a 50,6, de 50,2 em julho, marcando o sexto aumento consecutivo na atividade de serviços --a marca de 50 separa crescimento de contração.