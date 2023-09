Dólar sobe ante real após decepção com dados da China e da zona do euro

Na B3, às 17:21 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,68%, a 4,9930 reais.

Pela manhã, os mercados já repercutiam a divulgação de novos dados econômicos decepcionantes na China -- um dos maiores importadores de commodities do mundo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu para 51,8 em agosto, ante 54,1 em julho, na leitura mais baixa desde dezembro, quando a Covid-19 confinou muitos chineses em suas casas. A marca de 50 separa expansão de contração da atividade.

Já os PMIs da zona do euro mostraram retração mais profunda que o esperado em agosto. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 46,7 em agosto, ante 48,6 de julho. A estimativa preliminar era de 47,0. O PMI de serviços caiu para 47,9, ante 50,9 em julho e abaixo da preliminar de 48,3.

Os números da China e da zona do euro dispararam a busca global por ativos de menor risco, como o dólar, em detrimento de ativos mais arriscados, como as divisas ligadas a commodities. Com isso, o dólar à vista subiu durante todo o dia no Brasil.

Na cotação mínima da sessão, às 9h11, a moeda à vista marcou 4,9548 reais (+0,43%) e, na máxima, às 16h15, atingiu 4,9870 reais (+1,08%).