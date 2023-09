Dólar avança em linha com exterior em meio a temores de desaceleração global

Na B3, às 10:24 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,72%, a 4,9950 reais.

Esse movimento estava em linha com a alta de 0,50% do índice do dólar contra uma cesta de pares fortes, refletindo os ganhos dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano na volta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Além disso, "os ativos de risco estão abrindo em baixa após os dados de PMI composto e de serviços da zona do euro e China mostrarem números piores do que o esperado", disseram analistas da Guide Investimentos em nota. "Os preços de commodities estão caindo em meio à piora dos dados econômicos, apontando para uma menor demanda."

A atividade de serviços da China expandiu em agosto no ritmo mais lento em oito meses, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira, uma vez que a demanda fraca continua a afetar a segunda maior economia do mundo e medidas de estímulo falharam em reanimar o consumo.

Já na zona do euro, o declínio na atividade empresarial acelerou no mês passado com mais rapidez do que se pensava inicialmente, com o setor de serviços em contração, de acordo com pesquisa separada.

Na esteira dos dados, outras divisas emergentes ou sensíveis às commodities, como dólar australiano, rand sul-africano e peso mexicano, caíam entre 0,5% e 1,3%.