Economista-chefe do BCE diz que redução da inflação é bem-vinda, mas precisa se prolongar

“Mas, como eu disse, um mês de dados é apenas uma informação: precisamos ver isso continuar”, disse ele.

"Os dados detalhados da inflação só serão divulgados em meados do mês. Portanto, teremos de ver", disse ele.

O banco enfrenta um dilema, uma vez que a sua taxa de depósito já atingiu o nível mais elevado em mais de duas décadas e o crescimento econômico estagnou nos últimos três trimestres, mas o aumento dos preços dos serviços tem sido persistente e os salários ainda estão subindo rapidamente, apontando para pressões persistentes sobre os preços.

Os mercados prevêem apenas 25% de chance de um aumento de juros em 14 de setembro, mas ainda esperam que uma alta de 25 pontos-base, para 4%, aconteça antes do fim do ano, com cortes a partir de meados de 2024.

Lane pediu paciência, citando a previsão de junho do banco de que grande parte do aumento da inflação em 2022 diminuirá em 2023, com mais progressos em 2024 e em 2025 em um "processo plurianual".