Em caso de amor com dólar, Argentina agoniza sobre divórcio com peso

DÓLARES NO COLCHÃO

Mark Sobel, um veterano do Tesouro dos EUA, atualmente no instituto de pesquisa OMFIF, nos Estados Unidos, disse que a dolarização significa que as autoridades perderiam a capacidade de agir como credor de última instância, o que "aumentaria a vulnerabilidade do sistema financeiro".

Em vez disso, ele afirmou que o Banco Central precisa parar de imprimir dinheiro para financiar o Tesouro e reduzir seu déficit fiscal.

Para muitos, a questão é que o amor dos poupadores argentinos pelo dólar é quase impossível de ser desfeito. Muitos foram queimados quando o governo confiscou, congelou ou converteu depósitos à força em 1989 e 2002, no que é conhecido localmente como "corralito". Desde então, tem sido difícil reconquistar a confiança.

Um dado oficial amplamente citado sugere que os argentinos têm até 371 bilhões de dólares em ativos em dólares, grande parte deles fora do sistema financeiro local, o que reflete décadas em que as pessoas colocavam as poupanças que não eram em pesos fora do alcance do governo, enfraquecendo a economia doméstica.

"As economias agora são colocadas no colchão ou, na melhor das hipóteses, são investidas em outro país. Portanto, o vínculo entre poupança e investimento na Argentina está rompido", disse Facundo Martínez Maino, economista que trabalhou no plano econômico de Bullrich.