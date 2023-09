Lula diz que governo está pronto para ajudar RS após tempestades deixarem 4 mortos

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que o governo federal está pronto para ajudar no "que for necessário" a população do Rio Grande do Sul, após fortes chuvas deixarem quatro mortos e centenas de desalojados no Estado, de acordo com a Defesa Civil gaúcha.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou que o Centro de Operações do órgão, em conjunto com a Sala de Situação do Estado, confirmou a morte de quatro pessoas e o desalojamento de outros 215 em decorrência das tempestades, fortes ventos e queda de granizo que atingem a região nos últimos dias.

O órgão relatou que as mortes ocorreram nos municípios de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. Enquanto um homem foi vítima de um choque elétrico, outras três pessoas morreram ao enfrentar enchentes e grandes volumes de água acumulados.