Goldman Sachs reduz para 15% chances de recessão nos EUA no próximo ano

(Reuters) - O Goldman Sachs reduziu nesta terça-feira sua probabilidade de início de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses para 15%, contra 20% antes.

Os dados positivos sobre a inflação e o mercado de trabalho levaram ao corte, escreveu o economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, em uma nota.

O banco de investimentos disse que espera uma reaceleração da renda real disponível no próximo ano, em função da continuidade do crescimento sólido do emprego e do aumento dos salários reais.