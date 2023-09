Governo lança regras para emissão de títulos sustentáveis e mira primeira captação até novembro

“O documento representa a base para um programa de emissões”, disse Ceron à Reuters. “Conforme a gente for tendo sucesso em cumprir a alocação, mostrar que a gente está fazendo um acompanhamento sério para ver se as iniciativas estão surtindo o efeito esperado, você vai ganhando credibilidade e vai melhorando as próximas emissões.”

A pasta já havia apresentado expectativa de que a primeira emissão captasse aproximadamente 2 bilhões de dólares. Ceron ponderou que não pode cravar valores neste momento, mas disse que será um montante relevante, que tende a ficar acima de 1 bilhão de dólares.

Os recursos captados serão associados ao financiamento de programas que gerem impactos sociais e ambientais positivos. Haverá normas de aplicação e gestão das verbas, bem como parâmetros para acompanhamento e mensuração de resultados.

“A iniciativa reafirma o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis, se alinhando ao crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo”, disse o Tesouro em nota.

Entre as ações classificadas com selo verde pelo documento estão a preservação ambiental de biomas nativos, incluindo o controle de desmatamento da Amazônia e do Cerrado, fomento ao Fundo Clima, produção de energia renovável, eficiência energética e gestão sustentável de recursos naturais.

De acordo com Ceron, os compromissos ambientais e sociais tendem a reduzir os custos desses títulos para o governo brasileiro porque essas agendas são consideradas importantes no mundo.