Greves de Hollywood devem impactar receita anual da Warner Bros

O estúdio está agora aumentando as expectativas de fluxo de caixa livre para o ano inteiro para pelo menos 5 bilhões de dólares, com previsão de que o terceiro trimestre sozinho ultrapasse 1,7 bilhão de dólares devido ao forte desempenho do filme "Barbie" e a fatores relacionados à greve.

(Reportagem adicional de Jaspreet Singh)