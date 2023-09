Ibovespa fecha em queda sem trégua em receios fiscais e com exterior desfavorável

DESTAQUES

- BRADESCO PN caiu 2,15%, a 14,58 reais, e ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,5%, a 26,99 reais, conforme o setor permanece pressionado por dúvidas sobre medidas visando melhora do quadro fiscal do país com potencial efeito negativo nos resultados de bancos. Ainda no setor financeiro, também pesou negativamente o desempenho de B3 ON, que fechou em baixa de 2,22%.

- PETROBRAS PN avançou 3,34%, a 33,37 reais, renovando máximas históricas, na esteira da alta dos preços do petróleo no exterior, com PRIO ON fechando com elevação de 1,89% e 3R PETROLEUM ON valorizando-se 1,13%. Prio também divulgou na véspera dados operacionais de agosto. Na contramão, PETRORECÔNCAVO ON, que acaba de entrar no Ibovespa, caiu 5,49%, pressionada pela decisão da Petrobras de encerrar os processos de desinvestimentos do Polo Urucu, Polo Bahia Terra, Campo de Manati e da Petrobras Operaciones, sua subsidiária na Argentina. Um consórcio formado pela PetroRecôncavo e pela Eneva negociavam com a estatal anteriormente a compra do Polo Bahia Terra.

- VALE ON cedeu 0,43%, a 69,1 reais, conforme os futuros do minério de ferro recuaram na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, encerrando as negociações do dia com queda de 0,6%. Na Bolsa de Cingapura, porém, o vencimento mais negociado subiu 0,7%.

- GOL PN fechou em baixa de 4,7%, a 6,89 reais, e AZUL PN encerrou com declínio de 4,86%, a 14,09 reais, em sessão marcada por alta do dólar frente ao real e avanço dos preços do petróleo no mercado externo. Ainda no setor de viagens, CVC BRASIL ON perdeu 5,81%.

- VIA ON recuou 7,14%, a 1,17 real, após anunciar oferta primária subsequente de ações com bônus de subscrição, na qual espera levantar cerca de 1 bilhão de reais que serão usados para melhoraria da estrutura de capital da empresa. A precificação está prevista para 13 de setembro. No setor, MAGAZINE LUIZA ON caiu 3,24%.