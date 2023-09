SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu estável nesta terça-feira, em meio a um ambiente desfavorável a ativos de risco no exterior marcado pela divulgação de dados de atividade mais fracos na zona do euro e China e alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

Às 10:02, o Ibovespa operava estável, a 117.781,75 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, cedia 0,84%, a 118.425 pontos.