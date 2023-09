Indicador antecedente de emprego do Brasil tem queda em agosto, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil caiu em agosto pela primeira vez em três meses, o que não afeta uma tendência ainda favorável mas indica cenário com maior oscilação ao longo do segundo semestre deste ano, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, caiu 1,1 ponto em agosto, para 76,9 pontos, devolvendo quase totalmente a alta observada no mês passado, de 1,2 ponto.

"A queda do IAEmp nesse mês parece confirmar um cenário com maior oscilação para o indicador no segundo semestre do ano. A tendência ainda é favorável, mas o ritmo dessa melhora deve ser mais lento, em linha com as expectativas para o cenário econômico", disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.