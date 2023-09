Juros futuros sobem no Brasil na esteira dos Treasuries

Para as reuniões seguintes do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, a precificação majoritária também é para cortes de meio ponto percentual -- bem de acordo com as comunicações mais recentes do colegiado.

Na manhã desta terça-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, durante evento promovido pelo grupo Julius Baer, voltou a afirmar que o mundo inteiro está olhando para o cenário fiscal e seus efeitos sobre a política monetária, o que coloca "a barra um pouquinho mais alta" inclusive para o Brasil.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,39%, ante 12,376% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,635%, ante 10,601% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,29%, ante 10,21%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,5%, ante 10,378%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,785%, ante 10,651%.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta.

Às 16:41 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 8,70 pontos-base, a 4,2597%.