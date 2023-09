Lula defende negociação com partidos por ministérios para evitar medidas "indigestas" no Congresso

"É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer: 'olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político e preciso atender'. Mas essa é a política."

O presidente destacou que o governo tem medidas importantes que deseja aprovar no Congresso, mas que os parlamentares não são obrigados a votar com o Executivo, o que justificaria a realização de discussões e acordos políticos.

Nós últimos meses, o governo tem negociado a entrada de novos partidos na Esplanada para ampliar sua base de apoio no Congresso, após ser criticado por líderes do Legislativo pela falta de articulação política na tramitação de determinadas matérias, como a medida provisória que ampliou o número de ministérios.

De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula já teria aprovados os nomes dos deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) como indicados, faltando definir para quais pastas ambos irão.

Padilha disse em agosto que a expectativa do governo é de que a entrada dos dois parlamentares reforce o apoio de suas respectivas legendas no Congresso.

Fontes do governo já relataram à Reuters que Lula tem se encontrado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para definir as pastas que serão entregues na reforma, com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério do Esporte, além da Caixa Econômica Federal, podendo ser entregues pelo governo.