Petróleo Brent sobe acima de US$90 com sauditas e russos estendendo cortes de oferta

Enquanto isso, os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI), negociados nos EUA, subiam cerca de 2%, para 87,22 dólares/barril.

A decisão de Riad de estender seu corte voluntário de 1 milhão de bpd será revisada mensalmente para considerar a possibilidade de aprofundar o corte ou aumentar a produção, informou a agência de notícias estatal SPA na terça-feira.

A expectativa geral era de que a Arábia Saudita estendesse seus cortes voluntários até outubro.

A Rússia, membro da Opep+, também prolongou seus cortes voluntários até o final do ano "para manter a estabilidade e o equilíbrio" nos mercados de petróleo, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak na terça-feira.

O segundo maior exportador de petróleo do mundo está reduzindo as exportações em 300.000 bpd no período.

A Rússia havia dito que cortaria voluntariamente as exportações de petróleo em 500.000 bpd, cerca de 5% de sua produção, em agosto, e em 300.000 bpd em setembro. A Rússia também está reduzindo sua produção de petróleo em 500.000 bpd até o final de 2024.