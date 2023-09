Municípios prioritários receberão R$600 mi do Fundo Amazônia para combate a desmatamento, diz Lula

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira a destinação de 600 milhões de reais do Fundo Amazônia a municípios da região para o combate ao desmatamento e a incêndios florestais.

Em cerimônia no Palácio do Planalto para marcar o Dia da Amazônia, Lula assinou uma série de medidas que incluem a homologação de dois territórios indígenas no Acre e no Amazonas e de unidades de conservação em Roraima, além de decreto que altera as regras sobre a regularização fundiária em áreas da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).