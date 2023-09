Alteração do plano de voo do BC exigiria mudança "muito substancial" de cenário, diz Guardado

"Se as coisas mudarem, nós vamos reavaliar, mas essa reavaliação precisa ser muito substancial para mudar esse plano de voo que nós traçamos e que sinalizamos, dado que nós já temos uma projeção de desinflação, temos uma trajetória, que é mais otimista até que o mercado, o Focus, têm embutidos", disse a diretora, que reforçou a necessidade de paciência e cautela.

Sobre o hiato do produto, que indica a ociosidade da economia, Guardado disse que o resultado do Produto Interno Bruto do segundo trimestre, que surpreendeu para cima, vai ter um impacto sobre a estimativa do indicador, adiantando que uma revisão virá no Relatório Trimestral de Inflação de setembro.

No início de agosto, o Banco Central cortou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, a 13,25% ao ano, e indicou reduções da mesma magnitude em suas próximas reuniões.

Guardado, que na ocasião do último Copom --atipicamente sem consenso-- ficou entre os diretores que votaram por um corte de juros mais parcimonioso, de 0,25 ponto percentual, disse nesta terça-feira que a política monetária está funcionando, mas que é preciso ter "paciência" e "cautela" diante dos riscos à frente.

Entre esses riscos, ela destacou que a inflação de serviços deve levar mais tempo para cair em meio a um mercado de trabalho muito saudável, e disse que isso já está incorporado às estimativas do BC.

Nesse contexto, "é trabalho da política monetária aumentar a confiança dos agentes de que nós vamos agir de forma a trazer essa inflação em direção à meta nesse horizonte mais longo", disse Guardado, alertando que as expectativas de altas de preços mostradas no relatório Focus tiveram uma ancoragem apenas "parcial".