Produção da indústria do Brasil cai mais do que o esperado em julho

Ambos os resultados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram mais fracos do que as expectativas em pesquisa da Reuters, de quedas de 0,3% no mês e de 0,5% na base anual.

Além disso, a retração mensal foi a mais forte desde abril (-0,7%) e ainda marcou o pior resultado para julho desde 2021 (-16%).

"A primeira informação do terceiro trimestre foi negativa e o que chama mais atenção é a perda de intensidade. O perfil disseminado também chama a atenção", disse André Macedo, analista da pesquisa no IBGE, destacando que em maio houve alta de 0,3% e em junho a produção ficou estagnada.

Com o resultado de julho, o setor industrial está 2,3% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,7% aquém do ponto mais alto da série histórica, de maio de 2011, de acordo com o IBGE.

“Como já estamos há tempos abaixo do pico histórico, a indústria precisa de muito mais do que a queda dos juros. Precisa de uma conjuntura econômica", alertou Macedo.

Analistas avaliam que a perspectiva para a indústria no restante do ano é de fraqueza, ou até mesmo negativa. As pressões vêm da taxa de juros elevada, ainda que o Banco Central tenha iniciado o afrouxamento monetário, bem como da desaceleração global, com destaque para a China, o que afeta a demanda.