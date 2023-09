Relatório da CPI da Americanas deve ser votado na próxima semana, diz relator

SÃO PAULO (Reuters) - O relatório da CPI da Americanas deve ser votado na semana que vem, disse nesta terça-feira o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o caso de suposta fraude fiscal na varejista, deputado Carlos Chiodini (MDB-SC).

"A reunião tem uma pauta específica em que eu farei a leitura do relatório, não todas as 300 páginas e os depoimentos na íntegra, mas a introdução, os capítulos mais relevantes, importantes. A votação fica para semana que vem, após duas sessões do Plenário", afirmou o relator a jornalistas antes da reunião do colegiado nesta terça.

Divulgado na segunda-feira, o relatório da CPI não imputa responsabilidades pela alegada fraude fiscal multibilionária, mas sugere uma série de medidas a serem consideradas pelo Congresso com o objetivo de reforçar a regulação do mercado.