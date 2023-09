S&P 500 e Nasdaq abrem em baixa com alta de rendimentos de Treasuries; dados da China pesam

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq abriram em baixa nesta terça-feira uma vez que os rendimentos mais altos dos Treasuries pesavam sobre as ações de crescimento, enquanto dados fracos sobre a atividade de serviços na China alimentavam preocupações com a demanda na segunda maior economia do mundo.

O Dow Jones subia 0,02% na abertura, para 34.843,22 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,13%, a 4.510,06 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,27%, para 13.994,54 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)