Vale prevê iniciar construção de "mega hubs" no Oriente Médio em 2024

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale prevê iniciar em 2024 a construção de complexos industriais ("mega hubs") com parceiros para a fabricação de produtos de minério de ferro de baixo carbono para a indústria siderúrgica, enquanto prevê iniciar as atividades no primeiro centro industrial no Oriente Médio em 2027, informou a companhia em apresentação nesta terça-feira.

A companhia vem assinando acordos com clientes, buscando soluções que reduzam as emissões da siderurgia. Os valores dos investimentos não constam da apresentação.

Três desses acordos anunciados recentemente visam a instalação desses complexos em países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã) para produzir "hot-briquetted iron" (HBI), visando suprir os mercados locais e transoceânico, com redução significativa das emissões de CO2.