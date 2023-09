Vitru aprova plano para deixar Nasdaq e listar ações na B3

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa brasileira de educação Vitru anunciou nesta terça-feira um plano para transferir sua base acionária da Nasdaq para a B3 até o primeiro trimestre de 2024, por meio de uma reorganização societária, em movimento que visa aumentar a liquidez dos papéis.

Pelo plano aprovado pelo Conselho de Administração, a Vitru Limited, atualmente a holding do grupo dono das marcasUniasselvi e UniCesumar e que é listada na Nasdaq, seria incorporada pela Vitru Brasil, que se tornaria a nova holding, com ações negociadas no segmento Novo Mercado, da B3.