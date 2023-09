Wall St cai com rendimentos de Treasuries em alta

Os rendimentos dos Treasuries subiam depois que dados econômicos mostraram resiliência e que o diretor do Fed Christopher Waller disse que isso sugere que o banco central não precisa alterar os juros tão cedo.

Com a recuperação dos preços do petróleo bruto nos EUA na terça-feira, Paul Nolte, estrategista de mercado na Murphy & Sylvest Wealth Management, em Elmhurst, Illinois, citou a recente força nos preços do petróleo como um amortecedor aos esforços do Fed para empurrar a inflação de volta para 2%.

O Dow Jones caiu 0,56%, para 34.641,97 pontos. O S&P 500 perdeu 0,42%, para 4.496,83 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,08%, para 14.020,95 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P, o de energia teve o melhor desempenho, em alta de 0,5%, depois de atingir o maior nível em cerca de sete meses. A Arábia Saudita e a Rússia anunciaram uma nova prorrogação dos seus cortes voluntários de abastecimento. [O/R]

Os economicamente sensíveis setores de materiais e industriais foram fracos ao longo da sessão, com quedas de 1,8% e 1,7%, respectivamente. O setor de serviços públicos, que é mais sensível à taxa de juros, perdeu 1,5% como o setor com o terceiro pior desempenho no S&P 500 no dia.