Waller diz que dados recentes dão ao Fed espaço para decidir sobre juros, de acordo com CNBC

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta terça-feira que a última rodada de dados econômicos dá ao banco central dos Estados Unidos espaço para verificar se precisa aumentar os juros novamente, ao mesmo tempo em que observou que atualmente não vê nada que force um movimento no sentido de aumentar novamente o custo dos empréstimos.

As notícias econômicas recentes "nos permitirão agir com cuidado", disse Waller em uma entrevista à CNBC, acrescentando que "não há nada que diga que precisamos fazer algo iminente tão cedo, portanto, podemos apenas sentar, esperar pelos dados e ver se as coisas continuam" em sua trajetória atual.